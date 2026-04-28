Potenziamento degli Suap, un bando ad hoc dell’ente camerale

Obiettivo: aumentare l’efficienza organizzativa

«L’obiettivo della Camera - aggiunge - non è solo quello di fornire gli strumenti tecnologici, ma di favorire attivamente modelli gestionali e organizzativi ritenuti più efficaci, proponendoci come supporto strategico e organizzativo dei Suap. L’adozione di forme associate genera un determinante e apprezzato valore aggiunto, fondamentale in un territorio composto da piccoli comuni in cui sono insediate realtà produttive importanti. Aggregare - precisa - permette di raggiungere nuove economie di scala e di migliorare i livelli prestazionali a favore delle imprese».

Per i Comuni che desiderano costituire un nuovo Suap associato, il bando definisce i requisiti: è necessaria l’associazione di almeno 5 comuni che ospitino un minimo di 1.000 imprese (sedi e unità locali), oppure 3 comuni con almeno 1.500 imprese (sedi e unità locali).

Per i Suap associati già operativi che vogliano espandersi, serve invece aggregare almeno altri 2 nuovi Comuni. L’offerta di servizi è invece modulabile. «Abbiamo strutturato un supporto declinato in cinque differenti modelli di servizio», aggiunge Taioli per la quale l’associazione territoriale è fondamentale «anche per garantire la continuità amministrativa, evitare i rischi di disservizio legati al turnover e fornire alle imprese un supporto celere e qualificato».

L’avviso completo è disponibile sul sito camerale, il termine per presentare le manifestazioni d’interesse è il 30 settembre 2026.