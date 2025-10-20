Giornale di Brescia
Poste Italiane cerca postini in provincia di Brescia

Per un contratto da portalettere a tempo determinato è possibile inviare la propria candidatura entro mercoledì 22 ottobre
Un postino di Poste Italiane
Un postino di Poste Italiane
Anche in provincia di Brescia Poste Italiane è alla ricerca di portalettere da inserire con contratto a tempo determinato che si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, raccomandate, etc.) nell’area territoriale di propria competenza.

Per candidarsi è sufficiente inserire, entro mercoledì 22 ottobre, il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito posteitaliane.it, nella sezione «Carriere» dedicata a «Posizioni Aperte» in cui sono indicati i requisiti per partecipare alla selezione. In fase di candidatura, sarà possibile indicare l’area territoriale di preferenza.

I requisiti

I requisiti richiesti per la candidatura sono il possesso di un diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, è inoltre richiesta la patente di guida, in corso di validità, idonea alla conduzione dei mezzi aziendali. Non è richiesta alcuna conoscenza specialistica pregressa.

Poste ItalianepostinoBrescia
