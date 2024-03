Poste cerca nuovi portalettere: al via la selezione nel Bresciano

Poste Italiane torna ad assumere ed investire nel Bresciano. Dopo l’apertura del bando – lo scorso anno - per formare futuri consulenti finanziari, nel solco del cambio di pelle intrapreso dall’impresa italiana negli ultimi anni, ora Poste cerca portalettere da inserire in organico in provincia.

I candidati saranno assunti con contratto a tempo determinato e si occuperanno della distribuzione di corrispondenza e pacchi nel territorio in relazione alle specifiche esigenze aziendali.

Come candidarsi

L’annuncio è rivolto a chi è in possesso di un diploma di scuola media superiore o diploma di laurea, anche triennale, e di patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali. Per poter presentare la propria candidatura è sufficiente inserire il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito istituzionale di Poste www.posteitaliane.it, nella sezione Carriere dedicata a Posizioni Aperte.

È la seconda volta che Poste assume portalettere in soli due anni: già nel 2022, infatti, erano cercate le stesse figure – fondamentali per garantire un servizio sempre più rapido ed efficiente. Nei primi sei mesi del 2022 l’azienda aveva formalizzato 110 assunzioni con un contratto a tempo indeterminato per operatori di sportello, consulenti finanziari e ovviamente portalettere stabilizzati, la cui selezione è avvenuta tra il personale che ha già lavorato in passato come portalettere o addetto allo smistamento con uno o più contratti a tempo determinato e per una durata complessiva di almeno 6 mesi e sportellisti. Per il secondo semestre sono state invece 76 le nuove assunzioni di personale inserite in organico per far fronte alle attività di consegna di corrispondenza e pacchi nei maggiori centri di recapito presenti sul territorio.

Nel Bresciano

Leggi anche Poste, i portalettere nel Bresciano percorrono ogni anno 4 milioni di chilometri

Ora arriva la nuova possibilità, che insieme ai bandi precedenti conferma Brescia come una delle province italiane più appetibili per Poste Italiane in termini di investimenti. E possibilità di crescere, una volta all’interno dell’azienda, non mancano. Il programma di Politiche Attive del lavoro, che riguarda circa 2.100 assunti in tutta Italia, contribuisce a realizzare in modo efficace le strategie delineate nel piano industriale 2024 Sustain&Innovate, in particolare per quanto riguarda la nuova organizzazione del recapito che vede la trasformazione della figura del portalettere sempre più incentrata sul crescente mercato dei pacchi.