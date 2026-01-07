Giornale di Brescia
Abbonati
Economia

Piano Transizione 5.0, il Mimit assicura: «Le risorse ci sono»

L’ultima data per comunicare i progetti è fissata al 28 febbraio. Il nodo relativo alle coperture, però, continua a preoccupare
La sede del Mimit a Roma
La sede del Mimit a Roma
AA

Le risorse ci sono. E bastano a coprire larga parte degli investimenti attuati dalle imprese. Di fronte al riaccendersi delle incertezze intorno ai fondi a disposizione per Transizione 5.0, fonti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy rassicurano sui finanziamenti a disposizione e chiariscono come la partita non sia ancora chiusa: l’ultima data utile per comunicare il completamento dei progetti è il 28 febbraio e solo a quel punto sarà possibile avere il quadro definitivo di eventuali risorse mancanti.

I fondi

Ad oggi per Transizione 5.0, il sostegno alla trasformazione digitale ed energetica, sono disponibili 2,750 miliardi, chiariscono fonti del Mimit: si tratta di 2,5 miliardi ad esito della rimodulazione Pnrr e altri 250 milioni aggiunti a fine anno con il decreto Transizione 5.0, che attende il via libera del Parlamento (domani sarà al vaglio della commissione Ambiente del Senato e poi in Aula).

A questi stanziamenti si aggiungono gli 1,3 miliardi previsti dalla legge di bilancio attualmente destinati a Transizione 4.0: di fatto le domande non coperte di Transizione 5.0, utilizzerebbero dunque il programma di Transizione 4.0, un po’ meno apprezzato dalle imprese perché con un credito d’imposta fino al 20% (a fronte dell’aliquota fino al 45% prevista di 5.0).

Dati parziali

Queste risorse, puntualizzano le fonti del Mimit, coprono sicuramente tutti gli investimenti conclusi e certamente larga parte di quelli per i quali ad oggi sono stati versati gli acconti. Nello specifico, ad oggi ammontano a 1,359 miliardi di euro gli investimenti conclusi e verificabili, ovvero quelli che sicuramente accederanno al beneficio. Ci sono poi altri 2,1 miliardi di euro di progetti per i quali è stato versato l’acconto del 20%: ma in questo caso i numeri sono ancora ballerini, perché alcuni investimenti potrebbero non essere stati portati a termine entro il 31/12 o potrebbe essere rivista al ribasso la loro portata.

Ci sono infine circa 1,3 miliardi di investimenti ad oggi solo prenotati: anche in questo caso la cifra potrebbe essere alla fine rivista al ribasso. Il nodo delle risorse a disposizione, tuttavia, preoccupa. Già nei giorni scorsi alcune associazioni di categoria avevano lanciato l’allarme sulla copertura «insufficiente». «Annunciare numeri senza coperture non crea investimenti. Giocare con miliardi di euro sulla pelle delle imprese è irresponsabile», rilancia il capogruppo del M5s in Senato Stefano Patuanelli, che chiede di «tornare subito a Transizione 4.0 come è stato pensato e messo a terra nel 2019/2020 prima che sia troppo tardi».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Piano Transizione 5.0MimitMinistero delle Imprese e del Made in ItalyRoma
Icona Newsletter

@Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario