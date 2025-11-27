Giornale di Brescia
Abbonati
Economia

Pensioni: più della metà non arriva a 1.000 euro e alle donne va peggio

Francesco Alberti
Secondo l’Inps le disparità si ripercuotono sull’assegno previdenziale: solo l’1% del fronte femminile supera i 3mila euro mensili
Loading video...
Brescia, pensioni rosa sotto i 1000 euro

Disparità di genere durante la carriera lavorativa, e disparità di genere (non potrebbe essere diversamente) anche sul fronte pensionistico. La situazione è fotografata in modo nitidissimo dal report dell’Osservatorio statistico dell’Inps di Brescia. Scopriamo così che oltre la metà degli assegni di pensione (in totale, all’1 gennaio di quest’anno, sono 366.445) si ferma sotto la soglia dei mille euro; e c’è davvero poca filosofia da fare per capire quanto sia complicato arriva a fine mese. Ma è

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario