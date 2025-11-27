Pensioni: più della metà non arriva a 1.000 euro e alle donne va peggio

Secondo l’Inps le disparità si ripercuotono sull’assegno previdenziale: solo l’1% del fronte femminile supera i 3mila euro mensili

Loading video... Brescia, pensioni rosa sotto i 1000 euro

Disparità di genere durante la carriera lavorativa, e disparità di genere (non potrebbe essere diversamente) anche sul fronte pensionistico. La situazione è fotografata in modo nitidissimo dal report dell’Osservatorio statistico dell’Inps di Brescia. Scopriamo così che oltre la metà degli assegni di pensione (in totale, all’1 gennaio di quest’anno, sono 366.445) si ferma sotto la soglia dei mille euro; e c’è davvero poca filosofia da fare per capire quanto sia complicato arriva a fine mese. Ma è