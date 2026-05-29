Patuelli: «All’Europa serve un’iniziativa simile al Pnrr»

L’Europa è in una fase di «emergenza economica» e per questo motivo serve una iniziativa comune e di «pari rilievo simile a quella che l’Unione Europea ha sviluppato durante la pandemia, producendo il Pnrr».

Emergenza economica È questa la proposta del presidente dell’associazione bancaria italiana, Antonio Patuelli, per fronteggiare un contesto economico che si trova a fare i conti con gli impatti della guerra in Medio Oriente, ma anche del conflitto tra Russia e Ucraina e le tensioni sul commercio internazionale provocate dai dazi imposti dagli Stati Uniti.