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Patuelli: «All’Europa serve un’iniziativa simile al Pnrr»

Il presidente dell'Associazione bancaria italiana propone un piano europeo simile al Pnrr per contrastare l'emergenza economica causata dai conflitti globali e dai dazi USA
Antonio Patuelli
Antonio Patuelli

L’Europa è in una fase di «emergenza economica» e per questo motivo serve una iniziativa comune e di «pari rilievo simile a quella che l’Unione Europea ha sviluppato durante la pandemia, producendo il Pnrr».

Emergenza economica

È questa la proposta del presidente dell’associazione bancaria italiana, Antonio Patuelli, per fronteggiare un contesto economico che si trova a fare i conti con gli impatti della guerra in Medio Oriente, ma anche del conflitto tra Russia e Ucraina e le tensioni sul commercio internazionale provocate dai dazi imposti dagli Stati Uniti.

Dal Festival dell’Economia di Trento arriva una attenta analisi sulla situazione economica e la proposta per fronteggiare gli impatti i cui effetti «si avvertiranno nel tempo». I problemi delle imprese crescono ma le «crisi non avvengono immediatamente ma ci vogliono diversi mesi», spiega il presidente dell’Abi, sottolineando come quando si aprono le crisi delle aziende nascono a cascata i problemi per le «famiglie e per le banche. È una catena ineludibile».

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