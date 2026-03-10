Giornale di Brescia
I ravioli Gaetarelli passano al gruppo svizzero Orior

Roberto Ragazzi
Lo storico pastificio di Cunettone di Salò, fondato a metà degli anni Sessanta da Bruno e Angelo Gaetarelli, passa di mano. Massimo Gaetarelli: «Si apre un percorso di crescita internazionale»
I ravioli prodotti dal Pastificio Gaetarelli © www.giornaledibrescia.it
L’ambasciatore del raviolo bresciano nel mondo passa al gruppo svizzero Orior. Quella del Pastificio Gaetarelli è una storia imprenditoriale di successo nata a metà degli anni Sessanta sulle sponde del lago di Garda e cresciuta negli anni fino a diventare un vero ambasciatore del made in Italy. Nei giorni scorsi il gruppo svizzero Orior, attivo nel settore alimentare premium, ha completato l’acquisizione del 100% del pastificio dopo averne già detenuto una quota di minoranza del 19%. Un’operazione che arriva al termine di una collaborazione consolidata con uno dei brand del gruppo svizzero, Pastinella, la divisione specializzata nella pasta fresca, con cui il pastificio gardesano lavora da anni.

La storia del brend bresciano

Il Pastificio Gaetarelli nasce nel 1964 a Salò. Ad aprire il piccolo negozio di pasta in via Gasparo da Salò sono Bruno e Angelo Gaetarelli. Nel 1970 la creazione di un primo laboratorio di 500 mq per la produzione di pasta frasca all’uovo piana e ripiena. Quindi alla fine degli anni Ottanta l’ingresso in azienda dei figli di Bruno: i fratelli Massimo, Luca e Claudio. Sono loro che imprimono la svolta all’azienda e nel 2004 trasferiscono il laboratorio nella nuova sede a Cunettone di Salò.

La nuova fase

Ora un nuovo passaggio strategico con l’ingresso in Orion: per Gaetarelli ed il suo team non si tratta di una semplice cessione, ma dell’avvio di una nuova fase di sviluppo industriale. L’ingresso nel gruppo Orior dovrebbe infatti rafforzare il posizionamento dell’azienda nel segmento della pasta fresca premium, aprendo allo stesso tempo nuove opportunità sui mercati europei e internazionali. L’obiettivo dichiarato è quello di crescere mantenendo l’identità e la qualità che hanno reso il marchio riconoscibile ben oltre i confini della provincia.

Il figlio del fondatore Massimo Gaetarelli

«Per noi questa operazione rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita del Pastificio Gaetarelli – racconta Massimo Gaetarelli –. Dopo anni di collaborazione con Oriori, questo passo nasce in modo naturale e condiviso. Entrare a far parte di una realtà internazionale solida e orientata alla qualità ci permetterà di sviluppare nuove opportunità di mercato mantenendo salde le nostre radici a Salò e valorizzando il lavoro delle persone che ogni giorno contribuiscono alla nostra storia».

Resta però il dato di fondo: un’altra eccellenza del territorio che, per continuare a crescere, sceglie la strada dell’integrazione in un gruppo straniero. Un fenomeno sempre più frequente, dove marchi locali con forte reputazione diventano appetibili per grandi player internazionali. Nel caso di Gaetarelli, la speranza è che la nuova proprietà non snaturi quello che ha reso celebre il marchio: la capacità di portare nel mondo il sapore autentico della tradizione bresciana.

