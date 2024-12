Palazzoli, 120 anni di illuminotecnica made in Brescia

Anita Loriana Ronchi

Tra i progetti più prestigiosi l’elettrificazione della Linea 4 Metropolitana di Milano, l’illuminazione dei moli della Royal National Lifeboat Institution in Inghilterra e l’elettrificazione dell’Arena di Verona

2 ' di lettura

La sede della Palazzoli a Brescia - Foto © www.giornaledibrescia.it

Compie 120 anni Palazzoli, leader nella produzione di sistemi elettrici e di illuminazione made in Italy realizzati secondo i più rigorosi standard di qualità e sicurezza. Fondata nel 1904 da Federico Palazzoli, l’azienda bresciana ha percorso molta strada, da quando mosse i primi passi come pioniera nella distribuzione di energia elettrica e accessori. Il piazzale della Palazzoli in una foto d'epoca Il gruppo Oggi il gruppo Palazzoli – costituito, oltre che dal marchio storico, da Palazzoli Mid