Giornale di Brescia
Abbonati
Economia

Orientamento: Futuro Lab porta nelle pmi camune 150 studenti

Angela Dessì
L’innovativo progetto che fa «sistema» coinvolge 17 aziende e 5 istituti scolastici
I promotori del progetto con l'assessora regionale Simona Tironi - © www.giornaledibrescia.it
I promotori del progetto con l'assessora regionale Simona Tironi - © www.giornaledibrescia.it
AA

Futuro Lab dà gambe e braccia all’orientamento e dopo meno di un anno dal suo avvio porta in azienda oltre 150 studenti. Hanno preso il via in queste settimane i progetti di alternanza Scuola Lavoro nati in Valcamonica, percorsi dal carattere fortemente innovativo in cui le aziende aderenti (Cassa Padana, Fedabo SB, EffAI srl, Finanziaria di Valle Camonica, Aglio e Oglio, Asst Valcamonica, Comisa Holding srl, Cotonella spa, Dmv Italia srl, Nemesi Italia, Pac spa, Due Esse Impianti, Iseo Serrature, Demm, Tramemotive, Vallecamonica Servizi srl, Vallecamonica Servizi Vendite srl) mettono a disposizione dei ragazzi spazi, tempo e competenze al fine di creare vere e proprie «palestre di futuro», vale a dire progetti strutturati in cui i giovani possano imparare «come funziona» il lavoro. Vivendolo. Sperimentandolo. Facendolo proprio.

Il progetto

La storia di Futuro Lab è del resto la storia di un amore, quello per un territorio più impervio di altri ma non per questo meno ricco di tradizione e opportunità. Ed è proprio da questo desiderio di valorizzazione ed al tempo stesso di tutela che è nata l’idea di un luogo – fisico, ma non solo – in cui radici e scenari di domani potessero intersecarsi e costruire qualcosa di nuovo.

Futuro Lab ha infatti un obiettivo preciso: rendere l’orientamento post-diploma una leva reale di crescita, sia per gli studenti che per il tessuto produttivo locale, colmando il divario tra chi si affaccia al mondo del lavoro e chi, ogni giorno, lo costruisce. Insomma, non un semplice progetto, ma l’inizio di un patto territoriale capace di trasformare l’orientamento in un ponte tra scuola e lavoro e di intrecciare il futuro dei giovani al futuro delle imprese e del territorio.

Le scuole coinvolte

Una sorta di operazione di ingegneria sociale, come la chiamano i fondatori, in cui oltre 500 studenti delle classi terze e quarte superiori, alcuni istituti scolastici della Valle Camonica e delle zone limitrofe (il Tassara Ghislandi, il Golgi Breno, il Meneghini, l’Istituto Superiore Ivan Piana e l’Istituto d’Istruzione Superiore Olivelli Putelli) e le realtà imprenditoriali promotrici hanno iniziato a dialogare e collaborare. E se i primi due incontri plenari svoltisi lo scorso anno a maggio e novembre sono stati per lo più occasioni di dialogo e riflessione ora si passa dalle parole ai fatti.

Dopo il diploma

Ne escono vincitori: gli studenti, che acquisiscono competenze reali; le scuole, che rafforzano il loro ruolo educativo; e le imprese, che investono nel futuro della comunità. Il progetto Futuro Lab dimostra insomma come l’unione possa generare una forza d’urto, e anche per questo ha attirato l’attenzione di Regione Lombardia: la scorsa settimana, non a caso, l’assessora all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi è stata in valle e ha partecipato attivamente, con le imprese e le scuole coinvolte, ad una riunione di coordinamento con l’obiettivo di delineare più concretamente la strada verso un orientamento post-diploma a misura di studente e realmente connesso al mondo del lavoro. «Perché – dicono i promotori – la prosperità di un territorio non cade dall’alto. Si progetta, si mette a terra e si difende insieme». 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Futuro LaborientamentostudentipmiVal Camonica
Icona Newsletter

@Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario