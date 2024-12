Opportunità di lavoro a Natale: quali sono le figure più ricercate

Secondo l’Osservatorio Assolavoro Datalab la stagione natalizia porta con sé una crescita di opportunità di lavoro stagionale in tutta Italia, con oltre 40mila posizioni disponibili tramite le agenzie per il lavoro.

Le figure più richieste

Secondo l’indagine le categorie professionali più richieste per il Natale 2024 sono promoter, animatori nei villaggi vacanze, addetti al confezionamento regali, magazzinieri, mulettisti, addetti al picking, lavapiatti, aiuto cuochi e camerieri. Quest’anno, oltre alle figure tradizionalmente richieste nel periodo natalizio, come i «Babbo Natale» e gli animatori, cresce la domanda per ruoli legati agli eventi e al turismo. In particolare, aumenta la richiesta di fundraiser per le campagne di raccolta fondi, di tate e baby sitter per supportare le famiglie durante le festività e di personale per eventi destinati ai bambini.

Food&beverage

Il settore food&beverage e la produzione agroindustriale, soprattutto panifici e pasticcerie, sono in cerca di aiuto panettieri e pasticceri industriali per far fronte all’elevato fabbisogno di dolci natalizi. Aumenta anche la richiesta di magazzinieri, mulettisti e operatori dei trasporti, necessari per gestire il maggiore flusso di merci che caratterizza questo periodo. La grande distribuzione e il settore retail cercano allestitori, commessi e addetti ai reparti per rispondere ai picchi di consumo.

Scuola e lavoro

L’Osservatorio di Assolavoro, Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro, sottolinea anche l’importanza di questi dati per il collegamento tra il sistema scolastico e il mondo del lavoro. In collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Assolavoro sta promuovendo progetti per avvicinare giovani e aziende e favorire l’inserimento lavorativo, rispondendo alle richieste di competenze specifiche nei periodi di alta stagione. Le agenzie per il lavoro accreditate presso l’albo del Ministero del Lavoro stanno raccogliendo candidature in tutta Italia.