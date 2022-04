«Obiettivo Pnrr»: focus del GdB su giornale, web e tv

Sei tavoli di lavoro - chiamati anche «Missioni» - attraverso i quali si dipaneranno i bandi e gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’Italia è in assoluto la prima beneficiaria del progetto Next Generation Eu, con risorse pari a 191,5 miliardi (la quota della Spagna, è di 70 miliardi, per la Francia sono previsti 39 miliardi, 26 miliardi in Germania).

Si tratta di una straordinaria occasione per ammodernare, efficientare e digitalizzare il Paese e l’economia del nostro territorio. Ma i tempi sono stretti e le scadenze ravvicinate. Le opere finanziate dal Pnrr dovranno essere concluse entro il 2026, mentre molti bandi si chiuderanno già quest’anno.

Sono queste le motivazioni che hanno spinto il Giornale di Brescia, a varare, in collaborazione con la concessionaria di pubblicità Numerica, il progetto «Obiettivo Pnrr», un appuntamento informativo «cross-mediale» che coinvolgerà trasversalmente tutti i mezzi del gruppo (il giornale, Teletutto ed il nostro portale web) allo scopo di illustrare opportunità e agevolazioni per le imprese e il territorio.

Attraverso la voce di esperti ed imprenditori, da martedì 12 aprile e per dieci settimane nelle pagine dell’economia del Giornale di Brescia, cercheremo di seguire da vicino l’andamento, le criticità legate ai temi della transizione digitale, dell’innovazione, della transizione ecologica, dell’inclusione sociale e del riequilibrio territoriale.

