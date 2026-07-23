Nuovo contratto degli Enti locali, aumenti per 10mila bresciani

Recupero del potere d’acquisto e più diritti per i 10.000 bresciani che lavorano nei Comuni, in Regione e nelle Camere di commercio. Con la firma dell’accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale, per i dipendenti degli enti locali sono in arrivo un miglioramento medio del 6% degli stipendi, maggiori tutele ai lavoratori fragili con le possibilità dello smart working, sblocco dei 7 euro del buono pasto giornaliero, due giorni in più di ferie per i neoassunti e regole certe nella costruzione di nuovi modi di lavorare attraverso l’Intelligenza artificiale.
È un accordo definito dalle parti «di soddisfazione» quello firmato nelle ultime ore da sindacati e Aran, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. Il buon esito della trattativa, che a Brescia coinvolge oltre 10mila dipendenti e in Italia 403.600, ha portato con sé anche un carattere di eccezionalità sottolineato da tutti i coinvolti: il traguardo del rinnovo prima della conclusione del triennio, raggiunto per la prima volta proprio quest’anno grazie alle disponibilità economiche anticipate dalla Legge di bilancio, considerato che per esempio anche quello 2022-2024 è stato rinnovato definitivamente solo lo scorso febbraio.
I commenti
Come sottolineato dal segretario bresciano di FP Cisl, Marco Marroccoli: «In tema di salario si può parlare di un incremento mensile (per 13 mesi) in busta di circa 300 euro lordi, raggiunti solo in questa prima parte dell’anno, tenendo in conto il rinnovo del triennio precedente (2022-’24) e la messa a regime di aumenti medi entro il 2027 di 152 euro per i dipendenti dei Comuni e di 141 euro per quelli di Regioni, Camere di commercio e altri enti locali».
L’aumento comprenderà gli arretrati fino a 1.135 euro medi. L’intesa è stata firmata anche dalla Cgil, che non approvava l’accordo precedente. «Del contratto scorso non condividevamo l’aspetto economico – precisa il segretario di FP Cgil Brescia, Diego Sinis –. Questa volta la crescita del 6% è migliore dell’inflazione prevista, anche se per recuperare davvero sul potere d’acquisto perso manca ancora un buon 10%. Altri risultati che meritano menzione sono le maggiori tutele per i lavoratori fragili per le agevolazioni dello smart working, lo sblocco dei 7 euro di valore dei buoni pasto che stiamo lavorando per portare a 9 (ma serve l’approvazione di una legge), e l’introduzione delle prime regole per normare l'avvento dell’Intelligenza artificiale, da cui ci attendiamo una riduzione dei carichi di lavoro e una migliore capacità di servizio ai cittadini. Sulla disabilità invece ci siamo mossi per agevolare la carriera di uomini e donne capaci, magari dotati di grandi competenze ma sempre frenati da un gap culturale diffuso e radicato che impedisce loro le meritate progressioni».
Passi in avanti si contano anche nella flessibilità per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, per l’introduzione di priorità per i soggetti più fragili e per chi svolge un ruolo di cura a famigliari bisognosi di assistenza.
Come sottolineato dal segretario PF Uil Brescia, Andrea Riccò: «Crescita di prospettiva e attrattività dell’impiego riguardano anche i giovani neoassunti, a cui è stato riconosciuto il diritto allo stesso numero di giorni di ferie annuali dei più anziani, portato da 26 a 28 per chi lavora cinque giorni la settimana. Grazie alle vittorie legali ottenute da FP Uil sono state riconosciute e potranno essere godute dai lavoratori, anche durante i giorni di ferie, l’indennità di turno, l'indennità di servizio esterno e quella di condizioni di lavoro».
Complessivamente il rinnovo del Ccnl 2025-2027 degli enti pubblici locali è stato finanziato con 989 milioni di euro.