Nuova imprenditoria femminile bresciana: premiate Cittadini e Spl

Ci sono anche due bresciane, la Cittadini di Paderno Franciacorta e la Spl Energetica di Erbusco, tra le 40 realtà del Nord Italia e della Sardegna premiate ieri a Milano nell’ambito del Women Value Company Intesa Sanpaolo, categoria speciale del Premio Marisa Bellisario, istituito otto anni fa da Fondazione Marisa Bellisario e Intesa Sanpaolo per l’imprenditoria femminile.

Un impegno che l’istituto bancario sostiene mettendo a disposizione un miliardo di euro attraverso le opportunità previste dal programma «Il tuo futuro è la nostra impresa», che riserva 120 miliardi di euro a livello nazionale.

Oltre 1.400 le candidature pervenute da tutta Italia quest’anno, tra le quali sono state selezionate le due vincitrici del premio nazionale Mela d’Oro Women Value Company Intesa Sanpaolo: la «Mela d’oro media impresa» è andata ad Azzurra Morelli, Ceo Pellemoda di Empoli, mentre la «Mela d’oro piccola impresa» a Stella Stefanelli, manager di Lab. Instruments di Castellana Grotte (Ba).

Il Premio Women Value Company Intesa Sanpaolo prevede, inoltre, Menzioni Speciali che sono invece andate a Veronica Varetta, Founder e Ceo Firgun House (Mi) per la categoria Donne per il Made in Italy, ad Alessia Galbiati, dg Lamp (Lc) per Donne e Innovazione e a Silvana Migoni, presidente di Associazione Donne al traguardo (Ca), per Donne per il Sociale.

L’edizione 2024 del premio si è concentrata sul supporto alla nuova imprenditoria femminile nella duplice chiave di difesa della parità di genere ma anche tutela delle diversity.

«Finanziamo con un miliardo di euro le realtà che sposano performance economico-finanziarie a politiche di inclusione e welfare, favorendo il riconoscimento del merito alle Pmi più virtuose. Il premio Women Value Company riassume questi obiettivi e rinnova ogni anno il plauso alle imprese che pongono al centro delle proprie strategie il beneficio delle donne e del loro lavoro», commenta Anna Roscio, Executive Director Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo, mentre Lella Golfo, alla guida di Fondazione Marisa Bellisario, aggiunge: «Dare spazio e visibilità, riconoscere i meriti e l’impegno di queste Pmi è sempre stata una nostra priorità e lo è ancora di più oggi. Per questo, il mio ringraziamento va alle aziende protagoniste di quest’edizione e a Intesa Sanpaolo per continuare a credere e investire in un’idea di futuro che parla il linguaggio della parità e della sostenibilità».

A ritirare il premio a Milano, anche i rappresentanti delle due bresciane giunte al traguardo: per Cittadini spa, impresa da oltre 90 anni nel tessile di nicchia della lavorazione della rete e dei filati. La legale rappresentante Giuseppina Aina, e per Spl Energetica, attiva nella promozione, vendita e installazione impianti fotovoltaici, termici e tutti gli interventi volti all’efficientamento energetico, la socia amministratrice Beatrice Santamato.