Nasce l’Osservatorio permanente sull’economia bresciana per affrontare le sfide del territorio

È stato presentato il primo «Osservatorio permanente sull’economia bresciana» voluto dalla Camera di Commercio e sviluppato in collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia. Un’analisi sui bilanci delle imprese, che si stanno chiudendo in questi mesi, per anticipare una prima riflessione economica.

A causa dell’inflazione e dell’aumento dei tassi di interesse le aziende hanno subito dei forti rallentamenti. I tassi di interesse, a livello nazionale mediamente superiori al 5%, hanno ridotto la domanda di credito, rallentato gli investimenti, reso più rigide le procedure di concessione dei finanziamenti, anche a seguito di una maggiore rischiosità percepita.

La presentazione dell'Osservatorio in Camera di Commercio - © www.giornaledibrescia.it

«Abbiamo attivato questa collaborazione per aiutare a capire quali saranno le sfide per l’economia bresciana nei prossimi mesi - ha detto il presidente della CdC Roberto Saccone -, e consentendoci di mettere in atto progettualità che possano essere di supporto all’economica.

È un momento un po’ particolare, veniamo da un periodo molto positivo, ma i fenomeni congiunturali degli ultimi mesi preoccupano, in particolare tassi e inflazione e l’impatto che hanno avuto sulle nostre aziende. Credo però che la situazione evolverà verso una condizione più positiva, siamo in fase di atterraggio morbido».

Dello stesso avviso anche il professor Claudio Teodori dell’Università di Brescia: «Questo osservatorio ci consentirà di stimare quale sarà l’impatto degli oneri e dei debiti finanziari sui bilanci delle nostre imprese. L’impatto più o meno forte dipenderà dalla crescita che la singola impresa ha avuto sui tassi di interesse, che stimiamo dall’1 al 3%. Ci sarà un riflesso non indifferente sui costi per le imprese.

L’osservatorio vuole essere uno spunto di riflessione sulle politiche finanziarie in generale, un punto di partenza. Il 2024 sarà abbastanza simile al 2023 come tassi di crescita, i tassi interesse molto probabilmente si abbasseranno».