Mobilità green e innovazione: Metelli cresce e guarda al 2030

Avviato, con il supporto del Mise, il progetto per le pompe elettriche: «In primis la sostenibilità»

3 ' di lettura

Il presidente Sergio Metelli - © www.giornaledibrescia.it

Il 2023 sarà ricordato in Metelli non solo come un anno molto positivo. Con la chiusura dello scorso esercizio, il gruppo dell’automotive di Cologne (pompe acqua) ha raggiunto i risultati attesi e messi a punto con un complesso progetto delineato prima che scoppiasse la pandemia da Covid. «Lo scorso anno - conviene il presidente Sergio Metelli - sono arrivati pressoché a completamento tutti gli sviluppi del Piano industriale 2020-2025 e delle decisioni strategiche degli anni precedenti volti app