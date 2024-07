Metal Work, 69 società e 264 milioni di ricavi

L’obiettivo è raggiungere i 350 milioni entro il 2028. L’azienda è però molto impegnata anche nel sociale: 16 giornate di prevenzione oncologica e 380 visite per i dipendenti

3 ' di lettura

I manager alla guida. Da sinistra: Valentino Pellenghi, Daniele Marconi e Gianpietro Gamba © www.giornaledibrescia.it

Quando nel 2016 incontrammo per l’ultima volta a Concesio l’imprenditore Erminio Bonatti, in occasione della presentazione dei dati di bilancio, ebbe modo di riaffermare con forza due concetti di cui era profondamente convinto: «I dipendenti ed i manager della Metal Work sono il nostro asset principale. Io credo sia possibile produrre in Italia ed essere competitivi nel mondo». A sette anni dalla morte del fondatore, il mercato dei componenti per automazione e pneumatica è profondamente cambiato