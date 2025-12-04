Giornale di Brescia
Abbonati
EconomiaItalia e Estero

Mercato immobiliare, Cresme: «Le vendite corrono più del previsto»

In Italia il 2025 chiuderà con un +7% rispetto all’anno precedente: lo si evince dal 39esimo Rapporto congiunturale nazionale sulle costruzioni
Il mercato immobiliare registra numeri positivi
Il mercato immobiliare registra numeri positivi
AA

«Il mercato immobiliare italiano corre più del previsto. Il 2025 si avvia a chiudersi con un incremento robusto delle compravendite residenziali, pari al +7% sull’anno precedente, nonostante i tassi dei mutui non siano scesi quanto sperato». A dirlo, in occasione della presentazione – tenutasi per la prima volta a Brescia – del 39esimo Rapporto congiunturale nazionale sulle costruzioni del Cresme è una nota dell’Ance Brescia. Il primo semestre, trainato da un sorprendente +9,5%, ha dato la misura di una domanda tornata vivace: +11,2% nel primo trimestre, +8,1% nel secondo. Un andamento definito «semi boom» dal direttore del Cresme, Lorenzo Bellicini.

Rimonta

La rimonta del settore emerge nitidamente anche nelle parole di Massimo Angelo Deldossi e Raffaele Collicelli, presidenti rispettivamente di Ance Brescia e Cape, che hanno reso possibile la presentazione a Brescia, al Centro Paolo VI, di un rapporto storicamente diffuso a Milano. Per i due il Rapporto «è una bussola indispensabile in una fase di riallineamento tra domanda, innovazione e politiche pubbliche. Il balzo delle transazioni porta con sé un aumento del fatturato complessivo del mercato immobiliare, che nel 2025 dovrebbe toccare i 186,9 miliardi di euro, +10% rispetto all'anno precedente».

A trainare sono soprattutto il residenziale, che sale dell’11,1%, e, in misura più moderata, il non residenziale (+4,9%). Il trend positivo è omogeneo ma non uniforme sul territorio: Nord-Est e Nord-Ovest avanzano più rapidamente, mentre Sud e Isole mostrano progressi più contenuti. I prezzi delle abitazioni, dopo sedici anni di ciclo recessivo, tornano a crescere anche in termini reali: +1,8% nel 2024, +2,3% previsto per il 2025. A sorprendere è anche il comportamento delle famiglie.

Nonostante tassi dei mutui rimasti alti, la richiesta di finanziamenti ha accelerato: +27% di nuove erogazioni nel primo trimestre 2025, +47% nel secondo. Le nuove costruzioni, invece, flettono: -4% la variazione tendenziale delle vendite nel primo semestre, dopo il buon risultato del 2024. Il quadro dell’offerta in vendita descrive un lento ritorno alla normalità. Dopo un calo complessivo del 18% tra 2019 e 2022 il 2023 ha segnato un’inversione di tendenza.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
mercato immobiliareCresme
Icona Newsletter

@Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario