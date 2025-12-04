Giovani e casa, le tendenze: dal «disinteressato» al «nidificato»
Rita Bichi
L’Osservatorio dell’Istituto Giuseppe Toniolo analizza gli atteggiamenti delle nuove generazioni rispetto alla problematica situazione dell’abitare in Italia
Le case scelte dai giovani
La casa è un tema centrale nella vita dei giovani, peraltro non supportata da un sistema di politiche adeguate, capaci di rispondere ai crescenti bisogni connessi all’abitazione delle nuove generazioni, mobili per studio e lavoro e sempre più in difficoltà nel trovare soluzioni abitative il cui costo siano in grado di sostenere. L’Osservatorio giovani dell’Istituto Giuseppe Toniolo si occupa ormai da anni di studiare gli atteggiamenti e le propensioni delle nuove generazioni rispetto alla proble
