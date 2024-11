Mercato immobiliare a Brescia, boom di compravendite in città

Paola Gregorio

Nel primo semestre 2024 rogiti in aumento del 2,7%. Calano invece in provincia e cresce il costo degli affitti

3 ' di lettura

Casa, la città torna attrattiva

A Brescia città, nel primo semestre 2024, le compravendite sono in aumento del 2,7%, rispetto allo stesso periodo del 2023, in controtendenza rispetto alle altre città capoluogo, che invece segnano un -3,8%. La Leonessa è tornata ad essere attrattiva, per la sua posizione strategica rispetto a Milano, la presenza di infrastrutture come la metropolitana, e il suo essere polo universitario. In provincia la situazione è diversa. C’è stata una leggera flessione delle compravendite, -1,9% dopo l’incr