Mercato del lavoro, a Brescia prevalgono precari e turnover

Elio Montanari

Nel 2023 sono stati avviati nella nostra provincia 222.930 rapporti, il 76% dei quali è «flessibile»

Il mercato del lavoro in provincia di Brescia conferma i numeri e le tendenze dell’anno precedente: anche nel 2023, l’ingresso nel mercato del lavoro è spesso contrassegnato da contratti precari, ma nello stesso arco temporale si registrano costanti trasformazioni di rapporti a tempo determinato in quello indeterminato. I dati DOCUMENT Nei dodici mesi esaminati aumenta il numero delle persone avviate al lavoro: sono 170.724 in totale, 4.744 in più rispetto al 2022, con un incremento del +2,9%. D