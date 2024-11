Mec Europa: un’academy interna per formare le nuove leve

Angela Dessì

L’azienda di Verolanuova conta circa 300 dipendenti e un giro d’affari di 27 milioni di euro annui: produce calzature di lusso e ora apre l’«Accademia delle arti e dei mestieri»

2 ' di lettura

La produzione di calzature

Mec Europa punta su una academy interna per formare le nuove leve. Dopo aver investito circa 2 milioni di euro negli ultimi due anni per internalizzare la produzione, inaugurando un nuovo stabilimento nella Bassa e assumendo oltre 150 persone (oggi conta circa 300 dipendenti, e un giro d’affari di 27 milioni di euro annui), l’azienda di Verolanuova produttrice di calzature per il segmento lusso annuncia infatti di voler proseguire il proprio percorso di sviluppo inaugurando l’«Accademia delle ar