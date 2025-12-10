Giornale di Brescia
Abbonati
Economia

Maxi-accordo da 723 milioni tra Amazon e il fisco italiano

Intesa tra Amazon e l’Agenzia delle Entrate su tre rilievi per operazioni in Italia e Lussemburgo
Un fattorino di Amazon - Foto Epa www.giornaledibrescia.it
Un fattorino di Amazon - Foto Epa www.giornaledibrescia.it
AA

Amazon ha raggiunto un accordo da 723 milioni di euro con l’erario italiano per tre diversi accertamenti: 511 milioni riferiti alla holding lussemburghese e 212 milioni relativi a due società italiane del gruppo. Si tratta dei primi risultati dell’applicazione della normativa europea sull’e-commerce, che impone ai gestori delle piattaforme digitali di comunicare le transazioni ai fini IVA.

Le somme saranno versate come sanzioni e interessi per la mancata trasmissione dei dati necessari a ricostruire l’Iva dovuta dagli utilizzatori della piattaforma tra il 2019 e il 2021. Per gli esperti dell’Agenzia delle Entrate non si configurerebbe evasione, ma un difetto informativo che rende Amazon responsabile in solido dell’imposta non versata da terzi.

Accertamenti sulle società italiane

Gli altri due rilievi, del valore complessivo di 212 milioni, riguardano Amazon Logistica e Amazon Italia Transport e sono legati alla cosiddetta «eterodirezione digitale dei lavoratori», ovvero personale italiano gestito come se operasse all’estero per aggirare le norme fiscali.

Amazon, pur confermando l’accordo, annuncia che si difenderà nell’eventuale procedimento penale, che ritiene infondato. L’azienda sottolinea di essere tra i principali contribuenti e investitori stranieri in Italia, con oltre 19.000 dipendenti e 25 miliardi investiti negli ultimi 15 anni. Nel 2024 il contributo fiscale complessivo ha superato 1,7 miliardi e gli investimenti annui i 4 miliardi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Amazon
Icona Newsletter

@Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario