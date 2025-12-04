Amazon versa al Fisco oltre 180 milioni e cambia algoritmo

MILANO, 04 DIC - Amazon Italia Transport, che era finita in una delle tante inchieste della Procura di Milano sui cosiddetti "serbatoi di manodopera" con un sequestro di oltre 121 milioni di euro per frode fiscale nel luglio 2024, ha versato oltre 180 milioni di euro come risarcimento in sede fiscale e ha modificato anche il sistema, finito nel mirino delle indagini, con cui i fattorini venivano monitorati nelle consegne attraverso un software-algoritmo, come "puntini rossi su una mappa", avevano scritto i magistrati. Il versamento da parte dell'azienda e la cancellazione di quel software-spia, che prima era in mano alla filiale italiana del colosso statunitense, hanno portato i pm Paolo Storari e Valentina Mondovì a chiedere al gip Luca Milani la revoca della richiesta di interdittiva di stop alla pubblicità. Negli anni, dalle indagini sui "serbatoi di manodopera" nel settore dei trasporti, della logistica e della vigilanza, la Procura di Milano ha recuperato, in pratica, con versamenti in sede fiscale da parte delle aziende oltre un miliardo di euro.