Maw e In-Job si uniscono e aprono 80 nuove filiali

Con l’unione tra la bresciana Maw-Men at Work e la veronese In-Job, è ufficialmente nato il nuovo gruppo multi-brand e multi-mercato di agenzie per il lavoro. L’operazione - supportata da primari fondi di investimento internazionali - ha consentito di varare un piano di sviluppo che prevede l’apertura di 80 nuove filiali dirette in Italia entro la fine del 2022.

Il gruppo è guidato da Federico Vione che punta a triplicare il fatturato entro il 2025 e a raggiungere il miliardo di ricavi attraverso una crescita organica per linee esterne, con il raddoppio del proprio organico entro il 2022, arrivando a 800 risorse complessive, grazie 400 nuovi inserimenti. Ricordiamo che Maw Men at Work è una delle agenzie per il lavoro italiane in crescita costante sin dalla fondazione, nel 1998. Presente in 8 Regioni con oltre 70 filiali, ha chiuso il 2020 con fatturato di 270 milioni. Il primo semestre del 2021 si è chiuso con una crescita superiore al 50% rispetto al 2020, confermando così la previsione di oltre 360 milioni di fatturato nell’esercizio. Con questo investimento il gruppo intende di essere presente sui territori dove si trovano le sedi e le unità produttive delle imprese e dove vivono le persone. Solo con la presenza fisica - dichiara Vione - si ottiene una conoscenza profonda dei tessuti economici locali e delle loro esigenze, che non può in alcun modo essere sostituita dalle tecnologie digitali.

«Abbiamo voluto compiere una scelta in decisa controtendenza, che pone il contatto umano e le relazioni dirette e personali al centro del nostro piano di sviluppo: mentre tutti si spostano verso la digitalizzazione dei servizi, noi investiamo nella vicinanza a persone e imprese» ha dichiarato Federico Vione, amministratore delegato di Maw. «Dove c’è il lavoro, vogliamo esserci noi, per aiutare le persone a realizzare le proprie aspirazioni e le imprese a trovare esattamente le risorse a loro necessarie. È questo il vero impatto sociale che possono avere le realtà che si occupano di human resources come quella che stiamo creando». Le nuove filiali a insegna Maw e In Job saranno presenti in Lombardia, Veneto, Friuli, Piemonte, Trentino, Emilia, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio. L’apertura è prevista in capoluoghi e piccoli centri per permettere una copertura capillare del territorio italiano. Il closing dell’operazione che ha sancito l’investimento di Maw e In Job è del 29 settembre.

