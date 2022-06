Marzia Bolpagni, tra le 50 donne più influenti nella tecnologia

Un domino di premi, che non solo rappresentano la soddisfazione professionale in una carriera già costellata di onorificenze ma che vogliono anche e soprattutto motivare e attirare nuovi talenti in un settore che ha bisogno di energie per affrontare problemi come le emissioni di Co2 e il cambiamento climatico.

Continua a macinare successi la bresciana Marzia Bolpagni, ingegnere 33enne che nel 2021 era finita sotto i riflettori per aver vinto il Women of the future, a conclusione di un anno già da incorniciare.

