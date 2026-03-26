Manageritalia valorizza i talenti: a Brescia 59 borse di studio

Il progetto di Manageritalia Lombardia dedicato alla valorizzazione del merito dei giovani studenti lombardi ha fatto tappa a Brescia, negli spazi dell’Auditorium del Collegio Universitario Lucchini, per la seconda delle sei tappe previste in tutta la Lombardia. Nel corso della cerimonia sono state consegnate 59 borse di studio istituite dal Fondo Mario Negri e da Manageritalia Lombardia, riconoscimenti destinati a sostenere l’impegno e il talento di studenti e studentesse dalle scuole medie all’università delle province di Brescia, Cremona e Mantova. Nello specifico delle 59 borse sono andate: 33 a studenti bresciani, 22 a studenti cremonesi e 4 a mantovani.

A consegnare i riconoscimenti è stato Mauro Dotti, referente per Brescia, Cremona e Mantova di Manageritalia Lombardia, con Antonella Portalupi, Presidente Fondo Mario Negri che hanno sottolineato l’importanza di sostenere il percorso formativo delle nuove generazioni e valorizzarne il talento. A portare i saluti e la vicinanza dell’Amministrazione comunale l’intervento di Andrea Poli, Assessore alle Attività Produttive e all'Innovazione sociale ed economica del Comune di Brescia oltre ai saluti di Carla Bisleri, Direttore del Collegio Universitario Luigi Lucchini.

Manageritalia Lombardia ha fatto tappa all’Auditorium del Collegio Universitario Lucchini

La premiazione è stata anche un momento di incontro e partecipazione per i giovani premiati e le loro famiglie. Prima della cerimonia di consegna delle borse di studio, i partecipanti hanno preso parte a «La Storia siamo noi», esperienza formativa e teatrale che ribalta i ruoli tradizionali del pubblico. Non uno spettacolo da osservare passivamente, ma un laboratorio creativo e partecipato in cui il pubblico diventa protagonista e contribuisce alla costruzione della narrazione. Un’esperienza collettiva che mette al centro collaborazione, dialogo, cambiamento e visione, trasformando gli spettatori in parte attiva della storia. Un modo coinvolgente per riflettere, insieme ai giovani, sul valore del confronto, della partecipazione e della capacità di costruire il futuro attraverso idee, responsabilità e lavoro condiviso.

I giovani rappresentano il futuro

«Sono lieto di presenziare ancora una volta a questo meritevole evento organizzato da Manageritalia, che riconosce l’impegno di giovani che rappresentano il futuro di Brescia e della Lombardia. Valorizzare il merito è un dovere pubblico: sostiene il talento, rafforza la comunità e costruisce le basi di uno sviluppo innovativo e inclusivo» ha commentato Andrea Poli.

L'assessore del Comune di Brescia, Andrea Poli

«Premiare il merito significa investire nel futuro della Lombardia. Questi giovani rappresentano energia, competenze e visione: sostenerli oggi vuol dire generare valore duraturo per il territorio. Come Manageritalia Lombardia, continuiamo a credere nel talento come motore di crescita e innovazione» ha spiegato Mauro Dotti.

«Le borse di studio supportano i giovani nell'istruzione di qualità, nello sviluppo di competenze avanzate e nel realizzare i propri sogni. In questo modo, creiamo un ambiente fertile per la nascita di nuove idee e soluzioni, capaci di affrontare le sfide globali e di contribuire al progresso sociale ed economico». Così ha dichiarato Antonella Portalupi, Presidente Fondo Mario Negri.