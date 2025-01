Magirus, «continuità della sede di Brescia e tutela dei lavoratori»

Il fondo tedesco Mutares, che ha acquisito Magirus, lo storico produttore di camion e attrezzature per l'antincendio da Iveco, «vuole garantire la continuità dello stabilimento di Brescia e la tutela dei lavoratori presenti». Lo spiega all’Ansa un portavoce del private equity.

Magirus è uno dei fornitori più noti e tecnologicamente più avanzati di tecnologia antincendio a livello mondiale. Fondata nel 1864 e con sede a Ulm, in Germania, l'azienda genera un fatturato di oltre 300 milioni di euro e impiega circa 1.300 dipendenti nelle sue quattro sedi in Germania, Italia, Austria e Francia. In Italia, cioè a Brescia, in particolare sono 174 e arrivano a 200 con i collaboratori esterni.

Magirus offre una gamma completa di prodotti nel campo dell'antincendio e del controllo delle catastrofi, come una gamma completa di veicoli, autoscale, pompe, componenti e sistemi, compreso il servizio di assistenza e post-vendita. L’azienda ha una presenza commerciale globale che serve oltre 70 Paesi e i suoi principali clienti sono comuni e amministrazioni pubbliche, aeroporti e aziende industriali.