Lollobrigida in Franciacorta: «Tutela del vino anche in nome della sostenibilità ambientale»

«La tutela della vigna e del vino, di quel patrimonio che vediamo attraversando le nostre colline qui in Franciacorta che l’uomo ha scolpito, mantenuto, è anche in nome della sostenibilità ambientale che uno difende il primo ambientalista del pianeta che è l’agricoltore». Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida ospite in provincia di Brescia alla riunione ministeriale dell’Organizzazione internazionale della Vigna e del Vino, in corso oggi a Ca’ del Bosco, a Erbusco.

«Siamo insieme ad altre 30 altre delegazioni internazionali che qui con noi discutono di vino, organizzazione nata nel 1924 dopo una grande crisi di questo settore per comprendere come con la ricerca, con l'innovazione si potesse proteggere la produzione ma anche il territorio. Obiettivo che ci diamo anche oggi» ha spiegato Lollobrigida. «È giusto discuterne a livello internazionale. L’Italia è protagonista, ha molto da insegnare, ce lo dicono anche i colleghi guardando cosa siamo riusciti a fare nel tempo. Dobbiamo essere orgogliosi della nostra qualità, della nostra eccellenza e consapevole delle potenzialità economiche che corrispondono a questo tipo di sviluppo e a tanto lavoro che c’è dietro sia nella produzione e ovviamente deve essere compensato con un giusto reddito a chi produce».

Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta alla Riunione Ministeriale dell'Organizzazione internazionale della Vigna e del Vino in corso in Franciacorta. La premier si è collegata online. «Siamo onorati di ospitare la prima Riunione ministeriale dell’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino e di celebrare insieme a voi, in un territorio straordinario, magnifico come la Franciacorta, i primi cento anni di vita dell’Oiv. Questa scelta onora l'Italia ed è per noi un grande riconoscimento. Lo è per il nostro settore vitivinicolo, chiaramente uno dei comparti produttivi d'eccellenza del sistema nazionale, uno dei simboli del Made in Italy riconosciuto e riconosciuti nel mondo», ha Giorgia Meloni. «Mi auguro che, lungo questa tre giorni – ha concluso –, tra la Franciacorta e Verona, avrete modo di capire quanto il vino sia per noi italiani importante, quanto la nostra cultura enologica sia un pezzo insostituibile del nostro patrimonio».

«Noi garantiamo la sicurezza nelle produzioni, tanto controlli da parte delle forze dell'ordine, puntuali, attenti, garantiamo benessere e i prodotti sono di qualità», ha detto ancora Lollobrigida. «Garantiamo i diritti dei lavoratori perché li rispettiamo, garantiamo un sistema fiscale equo, garantiamo l'ambiente con una produzione sempre più attenta al rispetto del territorio e alla sua manutenzione. Garantire tutto questo significa dare valore al prodotto, ripartirlo equamente all'interno delle filiere e poi un dovere italiano quello di insegnare agli altri a fare lo stesso. Noi siamo da sempre un'eccellenza grazie a tremila anni di contaminazioni di storia, che hanno lasciato il segno di tante culture differenti sul nostro territorio».