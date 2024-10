L’oliveto delle Grotte di Catullo di Sirmione cerca un nuovo gestore

Francesca Roman

L’invito è esteso a tutti gli operatori economici attivi nel settore di riferimento e alle loro associazioni di categoria. L’idea è quella di creare un prodotto «unico, che sia di qualità eccezionale»

Uno scorcio delle splendide Grotte di Catullo - © www.giornaledibrescia.it

L’oliveto storico delle Grotte di Catullo di Sirmione cerca un nuovo gestore. La Direzione regionale Musei nazionali Lombardia, che si occupa del sito per conto del Ministero della Cultura, intende infatti affidare in concessione l’oliveto che si trova all’interno dell’area archeologica, e che oggi comprende circa 1.470 alberi, di cui i più vecchi hanno tra i 400 e i 500 anni. Le «Grotte di Catullo», un soprannome sin dal Rinascimento L’invito «Proprio in considerazione dello straordinario valor