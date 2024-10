Loggia, sindacati e commercialisti: «Perché Bankitalia deve restare»

Politica, parti sociali, imprese e ordini lanciano un appello con una sola voce: «Errore da evitare»

La sede di Banca d'Italia a Brescia - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

La notizia della chiusura della storica filiale della Banca d’Italia di corso Martiri della Libertà ha fatto trasalire il «sistema Brescia». Dalla politica al mondo economico, passando per gli ordini professionali, le associazioni di categoria e le parti sociali, il nostro territorio si è subito messo in moto per lanciare un appello forte e chiaro a Palazzo Koch: torni sui suoi passi. Insomma, lo stupore per questa scelta bollata come «inadeguata» e «sconcertante» è unanime. Addio di Bankitalia: