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Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi in EssilorLuxottica

L'annuncio tramite una lettera: «Gestione aziendale distante e impersonale». Si dedicherà a nuovi progetti imprenditoriali
Leonardo Maria Del Vecchio - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Leonardo Maria Del Vecchio - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in EssilorLuxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Lo conferma un portavoce del gruppo italo-francese. «Ringraziamo Leonardo Maria per aver contribuito alla crescita del gruppo e alla realizzazione della visione strategica voluta dal padre. Gli auguriamo uguale successo nella sua nuova avventura» aggiunge il portavoce di Essilux.

Del Vecchio ha annunciato al presidente e amministratore delegato del gruppo Francesco Milleri e al board la sua decisione con una lettera, una scelta che comporta le dimissioni da presidente di Ray-Ban e da chief strategy officer del colosso. Nella lettera il figlio del fondatore – secondo quanto riportato da Milano Finanza – si rivolge a Milleri e parla tra l'altro di una gestione aziendale «distante e impersonale», lontana dalle persone «che devono tornare al centro»del gruppo, come nella «Luxottica vent'anni fa».

Lmdv è anche azionista al 12,5% nella holding di controllo Delfin, che insieme a circa il 32,4% di Essilux, detiene oltre il 17% di Banca Monte dei Paschi di Siena, circa il 10% di Generali, il 2,7% di UniCredit e il controllo di fatto del gruppo immobiliare internazionale Covivio. Gli otto eredi Leonardo Del Vecchio non hanno mai trovato un accordo sull'esecuzione del testamento del fondatore, morto oltre quattro anni fa.

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