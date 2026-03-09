Cento nuovi posti di lavoro a Leolandia: come candidarsi

Cento nuovi posti di lavoro in arrivo a Leolandia in vista della stagione 2026 e dell’inaugurazione di Reveяsum, la nuova montagna russa che debutterà in primavera. Il parco a tema – tra i più importanti della Lombardia – ha aperto le selezioni per rafforzare l’organico: le candidature possono essere inviate tramite il form disponibile sul sito ufficiale nella sezione «Lavora con noi».

Una addetta all'accoglienza di Leolandia

Le assunzioni scatteranno già da marzo e riguarderanno diverse mansioni. Nell’immediato il parco di Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo, cerca addetti alla ristorazione e animatori impegnati nelle attività di contatto con gli ospiti, compresa l’interpretazione di personaggi del mondo della fantasia e mascotte. Previsto anche l’inserimento di operatori per le giostre e, da maggio, addetti all’accoglienza e personale per i negozi.

I requisiti

Il profilo richiesto è trasversale per età ed esperienza. Leolandia prevede percorsi di formazione e affiancamento prima dell’ingresso operativo, in particolare per i più giovani e per chi si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro. In fase di candidatura è possibile indicare anche l’opzione «Prima esperienza lavorativa», rimandando al colloquio l’individuazione del ruolo più adatto. Tra i requisiti richiesti figurano attitudine ai rapporti interpersonali, capacità di lavorare in gruppo e disponibilità a mettersi in gioco; la conoscenza dell’inglese è apprezzata per le mansioni a contatto con il pubblico.

Negli anni il parco ha costruito un sistema di benefit pensato per attrarre e fidelizzare il personale. Oltre ai turni flessibili – particolarmente apprezzati dagli studenti – sono previsti percorsi formativi dedicati, agevolazioni nei negozi e nei punti ristoro, momenti di festa e la possibilità di accedere gratuitamente al parco insieme ad amici e parenti. Un’attenzione che ha contribuito a ridurre il turnover e a migliorare il clima interno. Non a caso Leolandia ha conquistato per sette volte – l’ultima nel 2025 – il Parksmania Awards, manifestazione dedicata ai parchi divertimento, nella categoria «Miglior staff».

«In un parco divertimenti nessuna tecnologia sostituisce la qualità del capitale umano – commenta il presidente Giuseppe Ira –. Abbiamo già inserito cinquanta persone per l’avvio della stagione e ne stiamo aggiungendo cento. A pieno regime, con l’estate, supereremo i seicento addetti: in una delle stagioni più ambiziose della nostra storia, investire sulla motivazione e sulla preparazione del personale è una scelta strategica».