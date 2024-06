LaPecoraNera sbarca a Shanghai: presto l’apertura di tre gelaterie

Francesca Zani

Il gruppo fondato da Nassa conta 16 punti vendita, di cui cinque di proprietà. Ricavi aggregati a 6 milioni

Oscar Nassa, fondatore de LaPecoraNera © www.giornaledibrescia.it

Il gelato de «LaPercoraNera» sbarca a Shanghai. È la nuova avventura intrapresa dall’imprenditore bresciano Oscar Nassa, patron della catena di gelaterie che oggi conta 5 negozi di proprietà e ben 11 punti vendita in franchising, e che ora lancia la nuova sfida dell’internazionalizzazione aprendo tre gelaterie in Cina. «Un’avventura, ma soprattutto un progetto di crescita personale e professionale che mi vede cedere il marchio e portare in Cina tradizione e saper fare artigianale tipicamente ita