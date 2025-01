La stagnazione economica non frena la corsa dei prezzi dei capannoni

Nonostante il rallentamento dell’economia, salgono prezzi e canoni di locazione per i capannoni, sia in città che in provincia. La domanda infatti è elevata e l’offerta poca. Sono preferiti gli immobili vicini alle grandi arterie stradali, come autostrade e tangenziali. È uno scenario che emerge dall’analisi del Centro studi Tecnocasa.

In città

Per quanto riguarda la città, i prezzi del nuovo sono aumentati del 3,1%, mentre l’usato è stabile. In alcune aree di Brescia e del primo hinterland sono in corso alcuni interventi di nuova costruzione collocati sul mercato a 1000 euro al mq. I prezzi elevati scremano i potenziali acquirenti e creano interesse da parte delle grandi aziende che necessitano di standard costruttivi di nuova concezione.

Sono soprattutto artigiani e aziende di produzione del settore metallico e della carpenteria a cercare i capannoni; meno, rispetto al passato, le aziende di logistica perché non trovano gli spazi adatti.

I capannoni che si trovano in questa zona sono quasi sempre «usati». Nella zona Est di Brescia e nell’hinterland c’è una buona domanda di capannoni, fino a 2000-2500 mq, con destinazione artigianale. Si tratta soprattutto di usato: non ci sono interventi di sviluppo e quindi neppure nuovi immobili industriali. Per questo motivo alcune aziende stanno acquistando capannoni occupati, con un contratto di locazione in scadenza per liberare gli spazi e utilizzarli per espandersi.

I prezzi si aggirano intorno a 450 euro al mq ma possono salire a seconda della posizione, della presenza di carroponte e di un’area di pertinenza, preferite le aree a ridosso dell’autostrada A4.

In provincia

Se ci si sposta in provincia lo scenario non cambia: tante richieste, poche disponibilità, con i prezzi del nuovo aumentati del 2,3% e i canoni di locazione del 2,7%. Nella Bassa Bresciana gli affitti sono attorno a 36 euro al mq annuo. Si sono realizzate, in modo sporadico, compravendite di immobili all’asta, collocati poi a 250 euro al mq.

La richiesta arriva principalmente da aziende medio-grandi, alla ricerca di spazi da 4000-5000 mq destinati a produttivo o deposito. Cresce l’attenzione al risparmio energetico. A spingere in questo senso è anche il decreto 5.0 che prevede un credito d’imposta che favorisce la digitalizzazione e la svolta green delle imprese residenti e che spetta a prescindere dalla dimensione dell’impresa e dal regime adottato. La presenza di terreni edificabili in aree di seconda fascia sta portando chi ha le possibilità economiche ad acquistare il terreno e a commissionare il capannone. Il costo del terreno edificabile si aggira intorno ai trenta euro al mq. Valori più elevati si registrano nelle aree industriali della cintura a sud di Brescia, perché vicine alla città: sono di 400-500 euro al mq i prezzi e di 24-30 euro al mq annuo gli affitti. Attorno all’uscita autostradale di Brescia Sud si sta sviluppando un’importante area logistica e i prezzi arrivano anche a 600 euro al mq per strutture costruite ad hoc.

Le valli

In bassa Valsabbia gli acquirenti sono le aziende artigianali e produttive alla ricerca di spazi da 500 a 3000-4000 mq con dotazione di carroponte, facili da trovare alla luce del fatto che molti capannoni del luogo erano occupati da imprese di lavorazione del marmo. In Valcamonica la ricerca di capannoni arriva da aziende di meccanica, carpenteria che lavorano per conto di realtà più importanti insediate nell’area. Cercano tagli da 400-1000 mq, posizionati al piano terra e con acceso ai bilici.

Negozi e uffici

I negozi continuano ad essere in sofferenza. In città si liberano spazi nelle vie centrali, come piazza Vittoria e piazza Duomo, e c'è la tendenza, anche da parte dei grandi brand, a spostarsi nelle vie limitrofe, a causa degli affitti troppo cari. Più dinamico il mercato nelle zone turistiche come Sirmione, Desenzano e Salò. Continua la ripresa della domanda di uffici da parte di professionisti di aziende del settore It, di società di consulenza o di servizi alle imprese e studi associati.