A Brescia calano i negozi, ma sono sempre più i ristoranti

Angela Dessì

In 10 anni sono state abbassate 143 serrande del centro storico. Massoletti: «Urgente correre ai ripari: servono politiche attive per salvaguardare la rete del commercio di prossimità»

3 ' di lettura

In dieci anni le chiusure superano il 20% - Foto New Eden Group © www.giornaledibrescia.it

Se il commercio al dettaglio soffre ovunque, nel centro storico soffre di più. A dirlo, senza timore di smentita, sono ancora una volta i numeri, in particolare quelli messi nero su bianco dall’Osservatorio sulla demografia d’impresa 2024 realizzato da Confcommercio – Imprese per l’Italia in collaborazione con l’Istituto Tagliacarne. I negozi Dati alla mano, alla fine del 2023, ultima rilevazione disponibile, il nostro centro città ha visto abbassarsi 143 saracinesche in 10 anni: da 666 imprese