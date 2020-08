La stagione migliora: Gardaland assume 200 nuovi lavoratori

Un segnale positivo sia dal punto di vista economico, ma anche sociale. Gardaland prosegue la difficile stagione targata 2020 con costanti miglioramenti: la gente ha voglia di divertirsi e si fida a farlo nel parco divertimenti veneto.

La proprietà ha avuto il nullaosta per aumentare la capienza massima giornaliera e portarla a 15.000 persone e così ha deciso di prolungare l'orario di apertura e la disponibilità di ulteriori attrazioni. Per far fronte al numero maggiore di visitatori, il parco assumerà 200 adetti.

