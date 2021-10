La Regione stanzia 460 milioni per le imprese lombarde

Quasi mezzo miliardo di euro per dare un nuova spinta alle imprese lombarde, in particolar modo le Pmi.

Ad annunciare il corposo pacchetto economico, che per la precisione vale 460 milioni di euro, sono stati il presidente della Regione Attilio Fontana e l’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi.

«Stiamo uscendo gradualmente - ha ricordato Fontana -, da uno dei periodi più bui della storia mondiale, che la Lombardia ha dovuto affrontare per prima. La ripartenza però ora si percepisce, come certificato dai dati comunciati da Assolombarda, che indicano un aumento del 6,4% per le stime del Pil 2021».

In questo contesto si inserisce, un intervento «pensato per una fase strategica, puntando su su filiere, settori e internazionalizzazione per rendere strutturale la crescita» secondo le parole di Guidesi.

Sono sei gli assi che costituiscono il «pacchetto»: il bando Investimenti per la ripresa (19,3 milioni di euro); il bando Si 4.0 2021 (1,7 milioni); il bando Nuova impresa (4 milioni); la manifestazione di interesse di rilancio economico, sociale e territoriale Arest che vale 75 milioni; il fondo Confidiamo nella ripresa (60 milioni); la misura Credito Adesso Evolution (300 milioni di euro di plafond per nuovi finanziamenti).

Di seguito il dettaglio di cuascuna delle sei misure prima citate.

Investimenti per la ripresa

L’obiettivo è sostenere le Pmi lombarde che investono in transizione digitale, green o in sicurezza sul lavoro, anche in ambito Covid-19, nonchè in interventi ordinari e straordinari per l’efficienza di impianti e macchinari (qui il bando).

Bando Si 4.0 2021

Ha come obiettivo la realizzazione di progetti per la sperimentazione e la prototipazione nonché la messa sul mercato di soluzioni, applicazioni, prodotti e servizi innovativi impresa 4.0. Particolare attenzione è data a soluzioni digitali per promuovere la sicurezza sui luoghi di lavoro, modelli green e di sostenibilità, ambientale e sociale (qui il bando).

Bando Nuova Impresa

Regione Lombardia e Camere di commercio lombarde vogliono sostenere l’avvio di nuove imprese nei settori commercio, terziario, manifatturiero e artigianato, nonchè supportare l’autoimprenditorialità quale opportunità dopo la pandemia (qui il bando).

Manifestazione di interesse Arest

Questa manifestazione di interesse mira ad attuare programmi di rilancio socioeconomio così da favorire l’attrattività del territorio e lo sviluppo delle imprese (qui il bando).

Fondo Confidiamo nella ripresa

È una misura che, tramite un accesso agevolato al credito, vuole sostenere le Pmi che lavorano in settori duramente colpiti dalla pandemia come ristorazione, commercio di abbigliamento e calzature, attività sportive, settore dei matrimoni e eventi privati, discoteche e locali da ballo. L’agevolazione si compone di una garanzia regionale gratuita che copre fino al 100% dell’importo di ogni singolo finanziamento nel limite massimo di 20.000 euro, nonchè di un contributo a fondo perduto pari al 10% del valore del finanziamento (qui il bando).

Credito Adesso Evolution

Prosegue lo sportello della misura Credito Adesso Evolution, attivata in piena emergenza Covid-19 per sostenere le Pmi, i liberi professionisti e gli studi associati. Si garantisce l’accesso al credito e la liquidità in tempi rapidi, riducendo il pricing dei finanziamenti del 3% con un massimo di 70 mila di contributo a fondo perduto per l’abbattimento dei tassi di interesse (qui il bando).

