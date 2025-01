La politica del «Divide et impera» della presidente Ue von der Leyen

Con l’istituzione a gennaio di 14 gruppi di progetto le competenze europee ancor più frammentate

Divide et impera. Il paragone con la formula del potere della Roma Antica è di certo esagerato ma, quando si parla della seconda Commissione guidata da Ursula von der Leyen, tale locuzione latina rende almeno in parte l’idea di come la leader europea abbia deciso di impostare questa legislatura fin dalle primissime battute. Spezzettamento e accentramento sono infatti i tratti caratteristici del von der Leyen due, elementi che già si erano delineati con la nomina dei commissari e dei vicepresiden