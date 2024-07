La Dac sbarca a Roma: un nuovo «hub» per conquistare il Centro e il Sud Italia

L’obiettivo che si era dato nel 2019 Daniele Scuola era davvero ambizioso: raddoppiare nell’arco di cinque anni il fatturato del gruppo Dac, superando la fatidica soglia (anche psicologica) del miliardo di euro e porre le basi per diventare la prima realtà italiana nel complesso mondo della distribuzione food&beverage per il canale Horeca (hotel, ristoranti, bar) e la ristorazione collettiva.

Il traguardo è stato centrato con un anno d’anticipo. Nel 2023 il gruppo fondato dall’indimenticato Giuseppe Scuola ed oggi presieduto dal figlio Daniele (che è anche amministratore delegato) ha chiuso l’esercizio al 30 giugno con ricavi per 936 milioni di euro, in decisa crescita rispetto ai 760 milioni del 2022.

Dopotutto il ruolino di marcia della Dac è sempre stato da grande squadra che va in rete: nel 2016 il bilancio consolidato segnava ricavi per 286 milioni di euro; diventati 352 nel 2017 e 440 nel 2018, mentre nel giugno 2019 si era toccato, appunto, quota 500 milioni.

La quinta filiale

Ad imprimere l’accelerazione ai conti del gruppo contribuirà ora anche il nuovo «hub» che Scuola si appresta ad inaugurare lunedì 8 luglio a Roma, nell’area logistica di Fiano Romano (più precisamente Passo Corese).

Si tratta della quinta sede del gruppo dopo Padova, Savio, Giulianova e naturalmente il quartier generale di Flero. Il nuovo capannone da 15mila metri quadrati, dotato dei celle frigorifere per la gestione del surgelato ed impianti fotovoltaici, sorge su un’area confinante con il nuovo centro logistico Amazon.

«La filiale di Roma ci farà fare un altro salto di qualità nel Centro Sud Italia - confida al telefono Daniele Scuola -. Prima l’area veniva servita attraverso "transit point". Ora potremo fare un servizio di consegne in giornata. Non è lontano il prossimo Giubileo, il nuovo hub romano è doppiamente strategico».

L’investimento è di circa 23 milioni di euro, nell’arco di due anni il fatturato lieviterà da 30 a 150 milioni. La crescita del gruppo - partecipato dalla multinazionale Bidcorp (attraverso la Bidfood Italia) che ha sede in Sudafrica ed è quotata alla Borsa di Johannesburg - è avvenuta sia per linee interne (la creazione della linea Veritas, ad esempio) sia per linee esterne. L’ultima operazione di rilievo è stata, nel 2019, l’acquisizione dell’abruzzese Quartiglia Food, specializzata nella distribuzione di prodotti per la ristorazione «high level». Lo scorso gennaio 2024 la società abruzzese è stata definitivamente incorporata in Dac, con la filiale di Giulianova (11mila mq di magazzini) diventata centro distributivo per l’area adriatica. Mentre nella sede di Savio sono state concentrate le lavorazioni delle carni.

«Le tensioni sul costo delle materie prime non hanno intaccato il settore del "fuori casa" che continua a crescere con un tasso dell’8% all’anno - ci spiega il presidente -. L’implementazione della rete vendita ha dato i suoi frutti: nel 2023 siamo cresciuti in Sicilia, Calabria, Umbria, Marche e Trentino». Bene anche le vendite sui mercati esteri. Grazie alle sinergie avviate con le società della multinazionale Bidcorp, la Dac esporta prodotti del «made in Italy» in 28 Paesi: si tratta perlopiù di olio, formaggi, Grana Padano, pomodori pelati, ma anche burrate e mozzarelle surgelate.

Il futuro

Daniele Scuola non si ferma. Dopo Roma lo sguardo è proiettato su Padova dove il gruppo ha recentemente acquistato un’area di 50mila metri quadrati. «L’attuale sede di Padova non basta più, dobbiamo allargarci - chiosa il presidente -. Prevediamo di investire circa 30 milioni per realizzare nuovi magazzini per 20mila mq, con area gelo a bassi consumi ed impianto fotovoltaico».