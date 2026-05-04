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La crisi energetica avrà effetti sullo sviluppo dell’AI?

L’intelligenza artificiale è molto energivora: la situazione geopolitica potrebbe rischiare di condizionarne il futuro o addirittura di metterla in crisi
Marco Papetti
L'AI richiede server molto energivori
L'AI richiede server molto energivori

L’intelligenza artificiale è una tecnologia rivoluzionaria, ma anche molto energivora. Per essere addestrati e per funzionare i modelli di AI hanno bisogno di grandi quantità di elettricità, un consumo energetico che è sempre più in crescita: secondo uno studio dell’Agenzia internazionale dell’energia (Aie), nel 2025 la domanda globale di elettricità dei data center (infrastrutture fondamentali per il funzionamento dei modelli di AI) è cresciuta del 17%, mentre il consumo dei data center dedicati soltanto all’Intelligenza artificiale è aumentato del 50%. Tuttavia, da quando il blocco dello stretto di Hormuz ha innescato una grave crisi energetica – «la peggiore della storia», secondo il direttore dell’Aie, Fatih Birol – viene da chiedersi quanto anche lo sviluppo dell’intelligenza artificiale ne sarà condizionato o, addirittura, messo in crisi.

Cosa serve all’AI per funzionare

Per provare a rispondere a questa domanda, occorre vedere nel dettaglio cosa serve a un modello di intelligenza artificiale per funzionare. «Sono sistemi che richiedono molta potenza, sia per la parte computazionale legata a processori che consumano molta energia, ma anche al raffreddamento stesso di queste unità», spiega Paolo Iora, professore di Tecnologie innovative per la decarbonizzazione dell’energia all’Università degli studi di Brescia.

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AIIntelligenza artificialecrisi energetica

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