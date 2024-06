La Compagnia delle Opere si rilancia sul territorio bresciano nel nome del lavoro

Dopo diversi anni di assenza dal territorio bresciano, circa un anno fa le due sedi locali più importanti d’Italia della Compagnia delle Opere, Milano e Bergamo, si sono unite per iniziare insieme un tentativo di ritorno alla presenza di Cdo sul territorio bresciano.

In meno di un anno di lavoro, la delegazione bresciana ha cominciato a raccogliere adesioni all’associazione, registrando oltre 600 presenze alle diverse iniziative di vita associativa (convegni e pranzo di networking) ed è arrivata a proporre dopo molti anni al contesto imprenditoriale bresciano la propria cena sociale, che si è svolta alla Perla del Garda di Lonato pochi giorni fa.

Alla presenza di oltre 160 persone è stato proposto come tema della serata una frase di Papa Francesco: «Il lavoro è la sfida del nostro tempo», da risorsa umana a uomo come risorsa. Un argomento che dà il senso della presenza Cdo, che si esplica nella dicitura «un criterio ideale, un’amicizia operativa».

Su questi argomenti si è dialogato con Simona Tironi, assessore alla Formazione, Educazione e Lavoro di Regione Lombardia, che ha dato un quadro a partire dalla sua visuale dal vertice della Regione.

Successivamente l’artista Davide Rondoni ha dato un contributo di pensiero al tema della serata partendo dall’immagine della croce di Re Desiderio, come punto di unione di culture e stimolando la platea su temi importanti come desiderio, come segno e come talento.