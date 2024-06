La cantina «Lo Sparviere» della famiglia Beretta compie 50 anni

Camillo Facchini

Era il 1974 quando la Camera di Commercio diede il primo via libera all’avvocato Franco Gussalli per la produzione di 136 ettolitri di vino: oggi è un’azienda fiorente, con la guida pluridecennale di Monique Poncelet Gussalli Beretta

La sede de «Lo Sparviere» a Monticelli Brusati

Non ci si scappa: anche in agricoltura è dalle piccole imprese che nascono imprese grandi. Tempo medio? Chi più chi meno, ma cinquant’anni è quanto ne occorre nella maggior parte dei casi per crescere: vale nell’industria, nell’agricoltura e anche nel commercio. Compie così mezzo secolo anche «Lo Sparviere» di Monticelli Brusati della famiglia Beretta: era infatti il 1974 quando la Camera di commercio di Brescia aveva consegnato all’avvocato Franco Gussalli, proprietario da diverse generazioni d