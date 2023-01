L'assessore Guidesi: «Il dialogo con l'Europa va implementato ma no all’omologazione»

La Lombardia è considerata, insieme a Baden-Württemberg, Catalogna Rodano-Alpi, uno dei quattro motori economici e industriali dell’Europa. E nell’Europa risiede la possibilità di sviluppo e la crescita in termini di competitività delle aziende lombarde.

Ne è convinto l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi. Al Pirellone è anche previsto uno specifico sottosegretariato, che fa riferimento a Marco Alparone, per la Delegazione regionale a Bruxelles. «L’Europa dovrà sempre più essere il punto di riferimento in termini di sviluppo industriale - conferma Guidesi -. In quest’ottica va rafforzata l’interconnessione con le istituzioni comunitarie».

La Delegazione lombarda nella capitale belga conta attualmente sette persone guidate dal direttore Giuseppe Costa. La sede è nella centrale piazza Champ de Mars, punto di riferimento per attori pubblici e privati che a Bruxelles cercano spazi, fisici e non. «È nostra intenzione incrementare la presenza entrando nella fase decisionale delle normative e non semplicemente subendole - aggiunge -. Dell’Europa infatti condividiamo gli obiettivi, innanzitutto quello ambientale, sebbene a volte le istituzioni comunitarie manchino di realismo».

E per realismo Guidesi intende «la capacità, a volte la volontà, di cogliere le specificità territoriali delle varie regioni europee». Il caso più emblematico è quello del settore automotive, con lo stop alla vendita di auto a combustione dal 2035 «che mette a rischio migliaia di imprese e posti di lavoro, non solo in Lombardia ma in tutto il continente».

Per questo motivo il Pirellone si è fatto capofila dell’Alleanza di Lipsia per la difesa dell’automotive che vede coinvolte venti regioni europee, dalla Spagna alla Francia alla Germania. «Ogni area ha le sue specificità e queste devono essere tenute in grande conto - spiega -. Non si può pensare infatti che per raggiungere un obiettivo ci sia una sola strada, ciascuno ci può e ci deve arrivare secondo la propria via».

Se l’approdo perciò è uno solo, le rotte attraverso le quali toccarlo sono diverse. È l’assunto sul quale si basa la neutralità tecnologica al quale lo stesso assessore fa riferimento e che riguarda tutti i dossier. «Non tenere conto delle specificità porta all’omologazione - conclude Guidesi -, e l’omologazione è uno dei più grossi ostacoli al conseguimento degli obiettivi fissati dall’Europa».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it