Iveco Group vende la divisione antincendio Magirus ai tedeschi di Mutares

Mutares, società di investimenti tedesca con circa 29 mila dipendenti, è la nuova proprietaria di Magirus, l’azienda specializzata in mezzi antincendio in pancia a Iveco.

Che Iveco avesse intenzione di venderla lo si sapeva da luglio dello scorso anno. Troppo lontana dal core business e una perdita di 30 milioni, di cui 3 nel sito bresciano, le ragioni della vendita addotte dall’azienda di via Volturno.

L’intera partita non si chiuderà prima di gennaio 2025 e nel frattempo dovrebbe chiarirsi che cosa succederà nel sito di via Volturno, dove ad oggi lavorano 170 dipendenti e 25 persone in somministrazione. Oltre alla sede bresciana, che non è sito produttivo, ma solo di assemblaggio e che ha in portafoglio ordini fino a fine 2024, Magirus ha altre 4 unità: 2 in Germania e una in Francia e Austria.

«Iveco risolve un problema perché si libera di un’azienda in perdita - commentano dalla Fiom, sindacato dei metalmeccanici della Cgil -, noi vigileremo per garantire l’occupazione dei dipendenti».

Il Comune di Brescia

La sindaca Laura Castelletti, assieme agli assessori Andrea Poli e Marco Fenaroli, ha appreso nel pomeriggio la notizia dai responsabili relazioni industriali di Iveco, Vincenzo Retus e Isabella Macrelli, durante un incontro in Loggia.

«Ho apprezzato la volontà di Iveco di perseguire una proficua interlocuzione con la Loggia - dice la sindaca - così come avvenuto in questi mesi. Ovviamente, non è compito della politica entrare nel merito di questa scelta, ciò che ci preme è creare un contesto per cui il nuovo piano industriale tenga in considerazione il potenziale dello stabilimento bresciano».

«Per questo - continua Castelletti -, abbiamo chiesto ai responsabili di Iveco di aprirci un canale di interlocuzione con il Fondo tedesco, che si dedica all’automotive e ha un portafoglio ampio, ottenendo una risposta positiva. Un aspetto fondamentale che voglio sottolineare è che nessuno a oggi ha messo in discussione la permanenza dei lavoratori nello stabilimento cittadino».