Iveco cede Magirus ai tedeschi, i sindacati: «Tavolo al ministero»

Il fondo ha sede a Monaco ed è quotato in Borsa. Circa 200 i lavoratori coinvolti nel Bresciano

Un camion dei pompieri Iveco Magirus - © www.giornaledibrescia.it

L’operazione fu annunciata dal sindacato, per primo, in un mattino di mezza estate: «Iveco vuole vendere la sua divisione mezzi speciali e antincendio». A quasi otto mesi di distanza, dopo un periodo di lungo silenzio, stavolta è il gruppo controllato da Exor ad aggiornare formalmente lo stato dei lavori: «Iveco Group e Mutares, una holding di investimento specializzata in operazioni di turnaround, hanno raggiunto un accordo vincolante per il trasferimento della proprietà di Magirus GmbH e delle