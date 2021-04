Iveco, accordo con Plus per i veicoli a guida autonoma

Iveco ha sottoscritto un memorandum di intesa con Plus, società con sede nella Silicon Valley che opera nei veicoli autonomi per l'autotrasporto, per lo sviluppo congiunto di veicoli commerciali a guida autonoma. Secondo i termini del memorandum di intesa non vincolante, Iveco e Plus integreranno il sistema completo di guida autonoma PlusDrive sugli autocarri di ultima generazione Iveco S-WAY. Nell'ambito della collaborazione si valuterà inoltre il possibile impiego del sistema di propulsione Iveco a gas naturale liquefatto (Gnl) per l'alimentazione dei veicoli a guida autonoma sviluppati congiuntamente.

I veicoli commerciali alimentati a bio-metano sono attualmente l'unica alternativa al diesel disponibile nell'immediato e su vasta scala per autotrasporti a emissioni zero.

Iveco è da oltre 20 anni all'avanguardia di questa tecnologia, nella quale è leader del mercato europeo.

La notizia arriva mentre è in corso la trattativa tra Cnhi ed il gruppo cinese Faw per la vendita di Iveco. Il gruppo cinese sta valutando attentamente la posizione del governi italiano e francese, a cui dovrà offrire rassicurazioni sulla tutela dell'occupazione. Cnhi avrebbe già rifiutato da Faw un'offerta da circa 3 miliardi di euro.

