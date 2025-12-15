Giornale di Brescia
iRobot in bancarotta: il creatore di Roomba passa ai cinesi

Titoli azzerati in Borsa dopo il ricorso al Chapter 11 negli Stati Uniti: il gruppo resta operativo ma cede il controllo al principale fornitore cinese
Un modello di aspirapolvere iRobor Roomba
Un modello di aspirapolvere iRobor Roomba
iRobot, la società produttrice di Roomba, il robot aspirapolvere che è stato il primo robot domestico di massa, dichiara bancarotta. Il gruppo americano ha presentato istanza di Chapter 11 negli Stati Uniti e ha accettato un piano che prevede il trasferimento del controllo al suo principale fornitore cinese, Shenzhen Picea Robotics. Le azioni quotate a Wall Street (che al momento segnano un calo nel premercato del 72%) verranno azzerate.

Formalmente l’azienda continuerà a operare, pagherà dipendenti e fornitori, resterà «going concern». Negli ultimi anni il mercato dei robot aspirapolvere è stato conquistato dalle aziende cinesi, in grado di costruire prodotti sempre più eccellenti a costi più bassi.

  3. Ricarica la pagina se necessario