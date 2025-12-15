iRobot in bancarotta: il creatore di Roomba passa ai cinesi

iRobot, la società produttrice di Roomba, il robot aspirapolvere che è stato il primo robot domestico di massa, dichiara bancarotta. Il gruppo americano ha presentato istanza di Chapter 11 negli Stati Uniti e ha accettato un piano che prevede il trasferimento del controllo al suo principale fornitore cinese, Shenzhen Picea Robotics. Le azioni quotate a Wall Street (che al momento segnano un calo nel premercato del 72%) verranno azzerate.

Formalmente l’azienda continuerà a operare, pagherà dipendenti e fornitori, resterà «going concern». Negli ultimi anni il mercato dei robot aspirapolvere è stato conquistato dalle aziende cinesi, in grado di costruire prodotti sempre più eccellenti a costi più bassi.