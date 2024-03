Intred, Peli sceglie un manager interno per il dopo Protto

Un manager interno con 25 anni di esperienza in azienda. Egon Zanagnolo è il nuovo direttore generale di Intred, l’operatore di telecomunicazioni bresciano quotato a Piazza Affari. Dal prossimo 28 marzo, sarà lui a prendere il posto di Federico Protto, dimessosi a sorpresa la settimana scorsa.

Zanagnolo, 48 anni, vanta una lunga esperienza nel settore Tlc ed in Intred. In Intred si è occupato principalmente di attività commerciale, con incarichi crescenti, divenendo responsabile della divisione nel 2011 e direttore commerciale e marketing dal 2020. In questa veste si è dimostrato capace e dotato di grande spirito di iniziativa, guidando e coordinando il proprio team e facendo crescere i numeri della società, fino a contribuire a raggiungere il fatturato record nel 2023 di oltre 50 milioni.

Nel corso degli ultimi anni ha collaborato a stretto contatto con il Ceo Daniele Peli nell'elaborazione delle politiche commerciali e di marketing, supervisionando i rapporti con la clientela. «In lui pongo piena fiducia - commenta il presidente e Ad Daniele Peli -, fiducia guadagnata sul campo in questi 25 anni di esperienza in Intred. La sua lunga esperienza nel settore Tlc e le sue competenze commerciali contribuiranno alla crescita della società nei prossimi anni. Egon sarà impegnato a continuare e sviluppare il percorso di managerializzazione avviato, che riteniamo ci consentirà di porre le basi per la futura Intred».

«Avendo lavorato in questi anni nella parte commerciale e marketing - spiega Zanagnolo -, porterò con me il bagaglio di conoscenze accumulato, sicuro di porter apportare un forte contributo. Insieme a Daniele Peli, anche grazie alla profonda conoscenza reciproca, riusciremo ad ottenere ottimi risultati».