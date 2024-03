Federico Protto si è dimesso da Intred dopo tre mesi

Il giro di poltrone nel settore delle telecomunicazioni coinvolge in pieno anche la provincia di Brescia. Federico Protto, direttore generale di Intred, l’operatore di telecomunicazioni del Nord Italia guidato da Daniele Peli e attivo nella fibra ottica, si è dimesso dal suo ruolo e perseguirà, annuncia una nota, nuove opportunità professionali a livello internazionale.

Il manager, stando a quanto si apprende, si appresta a diventare amministratore delegato di Cellnex Italia dopo le dimissioni di Luca Luciani, approdato in Cellnex Italia a ottobre scorso, che passa alla guida di Telepass.

Protto, già ad di Retelit, era entrato nella società bresciana lo scorso dicembre in qualità di direttore generale in prima istanza, ma successivamente, secondo gli accordi, avrebbe assunto anche l’incarico di amministratore delegato. Le dimissioni saranno effettive dal 28 marzo.

La dichiarazione

Daniele Peli, co-fondatore e amministratore delegato della società basata a Brescia, in una nota ringrazia «il dg Federico Protto per il contributo fornito in questo periodo di sua presenza in azienda che ha consentito un rafforzamento dei processi già in corso di managerializzazione della società e che proseguirà anche in futuro, con l’eventuale individuazione di ulteriori figure che potranno guidare tutto il team. Possiamo contare su una squadra di manager interni altamente qualificati e che riteniamo renderanno la società sempre più solida, competitiva e autonoma, capace di gestire la crescita futura. Il mio impegno nell'azienda nel ruolo di ceo rimane inalterato, come è sempre stato dalla sua costituzione, per conseguire gli obiettivi di crescita sia attraverso linee interne che attraverso opportunità esterne».

Protto – precisa una nota della società – in considerazione delle dimissioni volontarie presentate non ha diritto ad indennità o altri benefici conseguenti alla cessazione dalla carica nella Società.

«Lascio una società solida e con un grandissimo potenziale di crescita – ha commentato il manager Protto –, della quale ho apprezzato la focalizzazione e la centrale presenza sul mercato della Lombardia e Italiano. Insieme a Daniele Peli e al management team abbiamo posto le basi per un’ulteriore crescita, un salto dimensionale e diversi progetti che caratterizzeranno lo sviluppo di Intred nei prossimi anni».