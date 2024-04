Intelligenza artificiale, la Lombardia investe 30 milioni di euro: a Brescia Confapi firma con Microsoft

Con la prima riunione del Tavolo tecnico di cui fanno parte oltre 100 esperti e presieduto dall’assessore regionale all’Università, ricerca e innovazione, inizia ufficialmente l’ambizioso percorso sull’intelligenza artificiale voluto dalla Giunta regionale per creare le condizioni di sistema per cogliere le opportunità offerte da questo «treno tecnologico». «Lo facciamo senza paura, ma con grande senso di responsabilità – ha spiegato l’assessore Alessandro Fermi – mettendo subito sul piatto 30 milioni di euro. Il nostro è un territorio che ha l’innovazione nel Dna e sappiamo che siamo già immersi in un’era di transizione e trasformazione, che porta con sé sfide inedite».

A Brescia

A Brescia intanto Confapi passa dalle parole ai fatti ed apre la porta all’intelligenza artificiale generativa grazie al primo accordo territoriale dell’organizzazione con Microsoft Italia. È di queste ore, infatti, la notizia della sottoscrizione nella sede cittadina di via Lippi del «memorandum of understanding» che ufficializza la collaborazione tra le due realtà per la diffusione e il supporto alle imprese nell’implementazione dell’AI generativa nei processi aziendali.

Il protocollo d’intesa, che rappresenta appunto il primo accordo in Italia fra Microsoft e Confapi, prevede più livelli di cooperazione, a partire dalla apertura di un canale diretto tramite il quale le aziende possono accedere a informazioni e risorse dedicate Microsoft.

Il punto

Per l’occasione è stata identificata la casella mail microsoft-confapi@confapibrescia.it alla quale le aziende possono trasferire ogni quesito o esigenza sul tema, trovando a rispondere direttamente Microsoft. Ma non è tutto.

Questo touch point rappresenta anche uno strumento per accedere al progetto AI L.a.b. (Learn Adopt Benefit) di Microsoft, attraverso il quale le stesse imprese possono iniziare a testare l’AI generativa nella propria organizzazione ed individuare scenari di adozione.

Il percorso

Non poteva mancare la formazione: nella seconda metà di maggio e nella prima di giugno (17, 21 e 28 maggio e 4 giugno 2024, dalle 9 alle 11) saranno infatti realizzate delle giornate formative, gratuite e aperte a tutti ma con prelazione per le associate, gestite direttamente da professionisti di Microsoft Italia e durante le quali verranno messi a disposizione dei clip video informativi che contribuiranno alla costruzione di una consapevolezza condivisa di vantaggi e opportunità racchiusi nell’applicazione della nuova tecnologia ai processi.

Inoltre, la partnership consentirà alle imprese dei settori dell’informatica e delle tecnologie innovative di entrare in contatto direttamente con l’expertise d’eccellenza dell’azienda americana: Unimatica Confapi Brescia sosterrà infatti due visite strategiche, il 22 maggio nella sede milanese di Microsoft Italia e a settembre nell’headquarter di Redmond, nello stato di Washington.

Il commento

«Con grande soddisfazione sottoscriviamo questa intesa con Microsoft Italia come prima territoriale Confapi nel nostro Paese», commenta il leader di Confapi Brescia Pierluigi Cordua, mentre Antonio Perini, alla guida di Unimatica Confapi, aggiunge: «La messa a disposizione di un indirizzo e-mail specifico è un plus straordinario. Intendiamo propiziare una piena concretizzazione degli obiettivi prefissati quali formare le aziende, connetterle con un player globale, sostenere la loro innovazione e contribuire a ottimizzarne i processi».

«Dal nostro osservatorio - fa loro eco Giacomo Frizzarin, direttore Pmi Microsoft Italia - stiamo rilevando che le organizzazioni, anche quelle di piccole e medie dimensioni, possono beneficiare delle soluzioni di IA per aumentare la produttività e competitività».